NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Southside Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 30.14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33.179 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (31.45 USD), wäre das Investment nun 1’043.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4.35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 936.97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch