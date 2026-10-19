NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Am 19.10.2025 wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Southside Bancshares-Aktie bei 27.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 368.189 Southside Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’288.66 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 16.10.2026 auf 30.66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.89 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Southside Bancshares betrug jüngst 913.83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch