Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 330.432 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 33.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’930.69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.31 Prozent zugenommen.
Southside Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 986.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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