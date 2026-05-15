Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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15.05.2026 16:36:48
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Dividende zahlt Southside Bancshares an Aktionäre aus
So viel Dividende trägt Southside Bancshares zum Dividendenportfolio der Anleger bei.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1.44 USD. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. Die Gesamtausschüttung von Southside Bancshares beläuft sich auf 43.37 Mio. USD. So ermässigte sich die Southside Bancshares- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.596 Prozent.
Dividendenrendite im Fokus
Der Southside Bancshares-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 32.41 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist die Southside Bancshares-Aktie eine Dividendenrendite von 4.74 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4.53 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Southside Bancshares via New York 19.95 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 70.80 Prozent stärker zugenommen als der Southside Bancshares-Kurs.
Southside Bancshares- Dividendenerwartung
Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4.44 Prozent absinken.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Southside Bancshares
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Southside Bancshares beläuft sich aktuell auf 953.081 Mio. USD. Dividenden-Aktie Southside Bancshares besitzt aktuell ein KGV von 13.28. Im Jahr 2025 erzielte Southside Bancshares einen Umsatz von 418.860 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 2.29 USD.
Redaktion finanzen.ch
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