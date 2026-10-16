Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.10.2021 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 219.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45.627 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 365.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’695.26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.95 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 18.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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