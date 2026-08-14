Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 270.63 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 36.951 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 404.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’951.41 USD wert. Mit einer Performance von +49.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Snap-On markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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