Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 167.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Snap-On-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.961 Snap-On-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Snap-On-Papiers auf 357.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’129.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112.92 Prozent erhöht.

Snap-On wurde am Markt mit 18.66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch