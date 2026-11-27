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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Snap-On eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Snap-On-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Snap-On-Anteile bei 340.56 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 29.363 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 360.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’583.74 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.84 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 18.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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