NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Snap-On-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 221.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.452 Snap-On-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 166.28 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 12.11.2026 auf 367.89 USD belief. Damit wäre die Investition 66.28 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Snap-On betrug jüngst 19.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch