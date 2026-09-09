NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76’130.00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.131 SMC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’623.41 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 08.09.2026 auf 65’650.00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.77 Prozent.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.31 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch