SMC Aktie 764213 / JP3162600005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SMC-Anlage unter der Lupe
|
09.09.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SMC-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76’130.00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.131 SMC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’623.41 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 08.09.2026 auf 65’650.00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.77 Prozent.
SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.31 Bio. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu SMC Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.