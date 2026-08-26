NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 26.08.2025 wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45’000.00 JPY wert. Bei einer 100-JPY-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.002 SMC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.20 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 25.08.2026 auf 72’090.00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.20 Prozent vermehrt.

SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.51 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch