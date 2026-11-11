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11.11.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen SMC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 32’120.00 JPY. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0.311 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’729.76 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 10.11.2026 auf 60’160.00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 87.30 Prozent.
SMC war somit zuletzt am Markt 3.62 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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