NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 32’120.00 JPY. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0.311 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’729.76 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 10.11.2026 auf 60’160.00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 87.30 Prozent.

SMC war somit zuletzt am Markt 3.62 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch