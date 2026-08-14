NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SKF Group (B, Fria)-Aktie bei 142.00 SEK. Wenn ein Anleger damals 1’000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.042 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’840.14 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 13.08.2026 auf 261.30 SEK belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84.01 Prozent angewachsen.

SKF Group (B, Fria) wurde am Markt mit 118.11 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch