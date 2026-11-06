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06.11.2026 10:02:07
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 144.90 SEK. Bei einem Investment von 1’000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.901 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 1’888.89 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 273.70 SEK belief. Damit wäre die Investition 88.89 Prozent mehr wert.
SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 125.21 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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