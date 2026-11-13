NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO Handel mit dem SKF Group (B, Fria)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 240.00 SEK. Bei einem Investment von 10’000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.667 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 281.40 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’725.00 SEK wert. Damit wäre die Investition um 17.25 Prozent gestiegen.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 127.27 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch