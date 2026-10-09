NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.10.2016 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 148.70 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.672 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers auf 262.70 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.66 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76.66 Prozent angezogen.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 121.86 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch