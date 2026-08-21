SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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|Lukratives SKF Group (B, Fria)-Investment?
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21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren SKF Group (B, Fria)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 238.50 SEK wert. Bei einem SKF Group (B, Fria)-Investment von 10’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.929 SKF Group (B, Fria)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’897.27 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 20.08.2026 auf 259.90 SEK belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.97 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich jüngst auf 118.44 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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