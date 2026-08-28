NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 181.55 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.551 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 276.10 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152.08 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52.08 Prozent.

SKF Group (B, Fria) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125.49 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch