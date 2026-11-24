Heute vor 3 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 101.83 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 98.203 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie auf 221.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’730.33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 117.30 Prozent erhöht.

Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch