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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.11.2025 wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 117.42 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.516 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Anteile wären am 16.11.2026 1’887.67 USD wert, da der Schlussstand 221.65 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’887.67 USD entspricht einer Performance von +88.77 Prozent.
Silicon Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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