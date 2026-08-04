Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silicon Laboratories-Aktien gewesen.
Silicon Laboratories-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Silicon Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 140.12 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.137 Silicon Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 1’555.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.58 Prozent gesteigert.
Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7.18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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