NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.625 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 360.36 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 09.11.2026 auf 221.80 USD belief. Mit einer Performance von +260.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Silicon Laboratories einen Börsenwert von 7.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch