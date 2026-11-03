NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag 198.95 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 50.264 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’163.61 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 02.11.2026 auf 222.10 USD belief. Mit einer Performance von +11.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Silicon Laboratories zuletzt 7.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch