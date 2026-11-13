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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Silgan eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 13.11.2021 wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 42.38 USD. Bei einem Silgan-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 235.960 Silgan-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 9’605.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40.71 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 3.94 Prozent.
Silgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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