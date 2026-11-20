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|Lukrative Silgan-Investition?
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silgan-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Silgan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Silgan-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24.58 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.068 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 39.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62.08 Prozent vermehrt.
Silgan war somit zuletzt am Markt 4.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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