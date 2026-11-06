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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätte eine Silgan-Investition von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.981 Silgan-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 41.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998.56 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0.14 Prozent.
Silgan wurde am Markt mit 4.50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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