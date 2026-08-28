Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 28.08.2016 wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23.83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 4.196 Silgan-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.62 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 27.08.2026 auf 41.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.62 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Silgan eine Börsenbewertung in Höhe von 4.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!