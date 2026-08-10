NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.08.2025 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SIGA Technologies-Aktie bei 8.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.161 SIGA Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 3.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34.04 USD wert. Mit einer Performance von -65.96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 219.01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch