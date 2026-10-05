SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde die SIGA Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 8.95 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’117.318 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 3.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’776.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -62.23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 243.09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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