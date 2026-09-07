NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren

Das SIGA Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 8.42 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 118.765 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 390.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.29 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 390.74 USD, was einer negativen Performance von 60.93 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 236.61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch