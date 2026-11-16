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|SIGA Technologies-Anlage unter der Lupe
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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der SIGA Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7.75 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’290.323 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’535.48 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 13.11.2026 auf 2.74 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64.65 Prozent.
SIGA Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196.60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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