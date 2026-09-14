SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes SIGA Technologies-Investment?
|
14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die SIGA Technologies-Aktie an diesem Tag 4.54 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’202.643 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 11.09.2026 6’674.01 USD wert, da der Schlussstand 3.03 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33.26 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 217.14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
16:01
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.