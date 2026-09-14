NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die SIGA Technologies-Aktie an diesem Tag 4.54 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’202.643 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 11.09.2026 6’674.01 USD wert, da der Schlussstand 3.03 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33.26 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 217.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch