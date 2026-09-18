NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr verdient

Shore Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 17.45 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 573.066 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’272.21 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 17.09.2026 auf 23.16 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.72 Prozent gesteigert.

Shore Bancshares wurde am Markt mit 773.69 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch