NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.70 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 5.650 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (23.30 USD), wäre die Investition nun 131.64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.64 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 769.91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch