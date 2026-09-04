Shore Bancshares Aktie 624392 / US8251071051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.70 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 5.650 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (23.30 USD), wäre die Investition nun 131.64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.64 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 769.91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.
Analysen zu Shore Bancshares Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso um die Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.