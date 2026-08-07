Shore Bancshares Aktie 624392 / US8251071051
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.91 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 558.347 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (24.11 USD), wäre die Investition nun 13’461.75 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34.62 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 816.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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