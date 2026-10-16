NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Shore Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 15.21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Shore Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.575 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 148.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.19 Prozent zugenommen.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 746.66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch