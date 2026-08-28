NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.01 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 908.265 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’944.60 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 27.08.2026 auf 23.06 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 109.45 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 771.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch