NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 11.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.621 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 206.38 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 13.08.2026 auf 23.94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares belief sich zuletzt auf 803.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch