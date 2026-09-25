ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2025 wurde das ScanSource-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43.88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.279 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 132.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32.34 Prozent.
Der ScanSource-Wert an der Börse wurde auf 1.18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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