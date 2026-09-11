ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ScanSource-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 35.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.265 ScanSource-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 1’569.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.95 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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