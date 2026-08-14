ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative ScanSource-Investition?
|
14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen ScanSource-Einstiegs gewesen.
Am 14.08.2021 wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, befänden sich nun 3.467 ScanSource-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (52.33 USD), wäre das Investment nun 181.45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.45 Prozent zugenommen.
Insgesamt war ScanSource zuletzt 1.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.