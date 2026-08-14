NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 14.08.2021 wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, befänden sich nun 3.467 ScanSource-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (52.33 USD), wäre das Investment nun 181.45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.45 Prozent zugenommen.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 1.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch