NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Safety Insurance Group-Aktie an diesem Tag bei 72.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.388 Safety Insurance Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 103.51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143.70 USD wert. Mit einer Performance von +43.70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch