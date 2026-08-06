Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.08.2023 wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Safety Insurance Group-Aktie 72.53 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 137.874 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 103.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’269.96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.70 Prozent zugenommen.
Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.52 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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