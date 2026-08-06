Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9340 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’338 2.3%  Bitcoin 52’498 0.6%  Dollar 0.8081 -0.5%  Öl 82.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
ETF Sparplan

Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Safety Insurance Group-Performance 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Safety Insurance Group
103.54 USD -0.01%
Kaufen Verkaufen

Am 06.08.2023 wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Safety Insurance Group-Aktie 72.53 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 137.874 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 103.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’269.96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.70 Prozent zugenommen.

Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten