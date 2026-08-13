NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Safety Insurance Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82.73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.209 Safety Insurance Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 125.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25.13 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Safety Insurance Group betrug jüngst 1.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch