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|Profitabler Safety Insurance Group-Einstieg?
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie betrug an diesem Tag 80.95 USD. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.235 Safety Insurance Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (104.35 USD), wäre die Investition nun 128.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.91 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Safety Insurance Group einen Börsenwert von 1.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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