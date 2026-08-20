NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 66.05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.140 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Papiere wären am 19.08.2026 1’567.90 USD wert, da der Schlussstand 103.56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56.79 Prozent gesteigert.

Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch