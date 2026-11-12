NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 70.70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 14.144 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’477.09 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 11.11.2026 auf 104.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.71 Prozent vermehrt.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch