S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30.47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.282 S&T Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 163.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.86 USD belief. Mit einer Performance von +63.64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
S&T Bancorp wurde am Markt mit 1.76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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