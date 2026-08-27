NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30.47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.282 S&T Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 163.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.86 USD belief. Mit einer Performance von +63.64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

S&T Bancorp wurde am Markt mit 1.76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch