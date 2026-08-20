S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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|Lohnender S&T Bancorp-Einstieg?
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen S&T Bancorp-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29.43 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 339.789 S&T Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’026.84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70.27 Prozent.
Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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