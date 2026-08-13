S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38.44 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 26.015 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (51.47 USD), wäre das Investment nun 1’338.97 USD wert. Damit wäre die Investition um 33.90 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 1.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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